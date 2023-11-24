TRT Ortak Yapımı Aybüke – Öğretmen Oldum Ben Filminin Galası Gerçekleştirildi

Batman’ın Kozluk ilçesinde 09 Haziran 2017′de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın’ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan TRT ortak yapımı Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filminin galası Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Galaya devlet erkânı, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın annesi Zehra Yalçın, babası Sadık Yalçın, kardeşi Aybars Yalçın, filmin yapım ekibi, başrol oyuncuları katıldılar.

Basın Bülteni

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