Şahin Dilbaz’ı Kaybettik

Sinema salonu işletmecisi, film yapımcısı ve oyuncu Şahin Dilbaz, 22 Kasım 2023 Salı günü hayatını kaybetti. Dilbaz, Beyoğlu’nda sahibi olduğu Dilbazlar Sineması’nı kapattıktan sonra halen faaliyetini sürdüren çok salonlu Cine Majestic Sineması’nı açtı ve oğlu Fırat Dilbaz’la birlikte birinci sınıf yerli ve yabancı film gösterimlerini sürdürdü. Emek Sineması ile birlikte yıkılan Rüya Sineması’nın da son işletmecisi olan Dilbaz’ın cenazesi, 24 Kasım 2023 Perşembe günü Taksim Meydan Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.