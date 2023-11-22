Chris Buck ile Fawn Veerasunthorn’un yönettiği ve Ariana DeBose, Chris Pine, Alan Tudyk ile Angelique Cabral’ın seslendirdiği animasyon film Dilek (Wish), 01 Aralık 2023’de UIP Filmcilik dağıtımıyla Disney Studios Türkiye tarafından vizyona çıkarılıyor.

Fantastik bir ülke olan Rosas’ta geçen filmde keskin zekâlı idealist Asha, dileğini o kadar güçlü bir şekilde diler ki, dileği evrene ait bir güç olan sonsuz enerji küresi Star tarafından yanıtlanır. Asha ve Yıldız, Rosas’ın hükümdarı Kral Magnifico’yla çetin bir mücadele içine girer ve toplumu kurtarmak için omuz omuza çalışır. Dilek, cesur birinin iradesi yıldızların sihrine bağlandığında mucize olacağını kanıtlar.