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Saman Altında Su Filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza’da Yapıldı

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13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Asimina Proedrou’nun yönettiği Saman Altında Su filminin İstanbul prömiyeri Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi. 19 Kasım 2023 Pazar günü saat 19:00’da film ekibinin katılımıyla yapılan gösterimin ardından izleyicilerin soruları başrol oyuncusu Evgenia Lavda tarafından cevaplandırıldı. Saman Altında Su filmi, 20 Kasım Pazartesi günü Kadıköy Sineması’nda, saat 16:30’da yine film ekibiyle birlikte izleyici ile buluşacak.

  • Basın Bülteni
  • 19 Kasım 2023 Görselleri
  • Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Evgenia Lavda – Alin Tasciyan

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