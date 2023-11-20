Saman Altında Su Filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza’da Yapıldı

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Asimina Proedrou’nun yönettiği Saman Altında Su filminin İstanbul prömiyeri Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi. 19 Kasım 2023 Pazar günü saat 19:00’da film ekibinin katılımıyla yapılan gösterimin ardından izleyicilerin soruları başrol oyuncusu Evgenia Lavda tarafından cevaplandırıldı. Saman Altında Su filmi, 20 Kasım Pazartesi günü Kadıköy Sineması’nda, saat 16:30’da yine film ekibiyle birlikte izleyici ile buluşacak.

Evgenia Lavda – Alin Tasciyan

