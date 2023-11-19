Yanıyor filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza’da Yapıldı

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Erol Afşin’in yönettiği Yanıyor filminin İstanbul Prömiyeri Kadıköy Sineması’nda gerçekleştirildi. Hava muhalefetine rağmen yoğun ilginin olduğu film 18 Kasım 2023 Cumartesi günü 16:30’da, Kadıköy Sineması’nda izlendi. Gösterimin ardından film ekibi, izleyicilerin sorularını cevapladı. Yanıyor filmi, 22 Kasım Çarşamba günü Atlas 1948 Sineması’nda, 19:00’da yine film ekibiyle birlikte sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

18 Kasım 2023 görüntüleri için tıklayınız.

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Erol Afşin



Saadet Işıl Aksoy – Erol Afşin



Sinan Yusufoğlu – Erol Afşin

