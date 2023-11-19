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Yanıyor filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza’da Yapıldı

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13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Erol Afşin’in yönettiği Yanıyor filminin İstanbul Prömiyeri Kadıköy Sineması’nda gerçekleştirildi. Hava muhalefetine rağmen yoğun ilginin olduğu film 18 Kasım 2023 Cumartesi günü 16:30’da, Kadıköy Sineması’nda izlendi. Gösterimin ardından film ekibi, izleyicilerin sorularını cevapladı. Yanıyor filmi, 22 Kasım Çarşamba günü Atlas 1948 Sineması’nda, 19:00’da yine film ekibiyle birlikte sinemaseverlerle buluşacak.

  • Basın Bülteni
  • 18 Kasım 2023 görüntüleri için tıklayınız.
  • Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Erol Afşin

Saadet Işıl Aksoy – Erol Afşin

Sinan Yusufoğlu – Erol Afşin

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