VisionIST Metrohan’da Başladı

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında, 18 – 22 Kasım 2023 tarihleri arasında, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı ve iletişim toplantılarının düzenlendiği VisionIST, 5. yılında Beyoğlu Metrohan’da başladı. Bu sene VisionIST, sektörün önde gelen profesyonelleri ile sinemacıları atölye çalışmaları, ustalık sınıfları, paneller ve söyleşilerle bir araya getirecek ve sektör temsilcileri için özel bir platform sunacak. Yolande Zauberman’ın Ustalık Sınıfı etkinliği ile başlayan VisionIST, 22 Kasım’a kadar devam edecek.

Basın Bülteni

18 Kasım 2023 görüntüleri için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Edebiyattan Sanata Orlando Paneli



Türkiye’de Yabancı Yapımlarla İşbirliği Analizi



Yolande Zauberman’ın Ustalık Sınıfı

