Kurban filminin Dünya Prömiyeri Suç ve Ceza’da Yapıldı

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde İsmail Güneş’in yönettiği Kurban filminin Dünya Prömiyeri Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi. Hava muhalefetine rağmen yoğun ilginin olduğu film 18 Kasım 2023 Cumartesi günü, 16:30’da, Atlas 1948 Sineması’nda izlendi. Gösterimin ardından film ekibi, izleyicilerin sorularını cevapladı. Kurban filmi, 19 Kasım 2023 Pazar günü Kadıköy Sineması’nda yine 16:30’da film ekibiyle birlikte sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

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Mürşit Ağa Bağ – Aynur Güneş



Burak Göral – İsmail Güneş – Mürşit Ağa Bağ



Burak Göral – İsmail Güneş – Mürşit Ağa Bağ – Aynur Güneş

