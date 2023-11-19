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Kurban filminin Dünya Prömiyeri Suç ve Ceza’da Yapıldı

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13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde İsmail Güneş’in yönettiği Kurban filminin Dünya Prömiyeri Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi. Hava muhalefetine rağmen yoğun ilginin olduğu film 18 Kasım 2023 Cumartesi günü, 16:30’da, Atlas 1948 Sineması’nda izlendi. Gösterimin ardından film ekibi, izleyicilerin sorularını cevapladı. Kurban filmi, 19 Kasım 2023 Pazar günü Kadıköy Sineması’nda yine 16:30’da film ekibiyle birlikte sinemaseverlerle buluşacak.

  • Basın Bülteni
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  • 18 Kasım 2023 görüntüleri için tıklayınız.
  • Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Mürşit Ağa Bağ – Aynur Güneş

Burak Göral – İsmail Güneş – Mürşit Ağa Bağ

Burak Göral – İsmail Güneş – Mürşit Ağa Bağ – Aynur Güneş

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