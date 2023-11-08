Milli Sinema Günleri

Büyük Taarruz’un başladığı Afyonkarahisar’da 16 – 18 Kasım 2023 tarihlerinde Millî Sinema Günleri ve II. Millî Sinema Açık Oturumları yapılıyor. Etkinlik süresince millî sinema yönelişinin elli yılı boyunca üretilen filmler gösterilecek ve ilki 1973 yılında MTTB’de gerçekleştirilen Millî Sinema Açık Oturumu’nun ikincisinde Türk sinemasının elli yıllık değerlendirmeleri yapılacak; yeni yönelişlerin, arayışların ve üslûpların dile getirileceği etkinlik, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün himayesi, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün desteğiyle Uluslararası Sinema Derneği tarafından gerçekleştiriliyor.

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