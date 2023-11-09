13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Açılış Töreni

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin açılış töreni, 16 Kasım 2023 Perşembe günü saat 20:00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Festivalin açılış törenine jüri üyeleri, sanatçılar, yabancı ülke temsilcileri, idari protokol ve festival destekçileri katılacak. 2023 yılı Onur Ödülleri sahiplerine, Alin Taşçıyan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hüseyin Özşahin ve İonna Kuçuradi’ye takdim edilecek. Açılış töreninde festival filmlerinin tanıtımları ve akademik programın ayrıntılarının ardından yönetmen Mehdi Fikri’nin Alev Sönmeden Önce (After The Fire) adlı filmi izleyicilerle buluşacak.

Basın Bülteni

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Alin Taşçıyan / Ayşenil Şamlıoğlu



Hüseyin Özşahin / İonna Kuçuradi



Alev Sönmeden Önce (After The Fire)

