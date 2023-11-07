Meksika Açmazı 17 Kasım’da Beyazperdede

Mesut Süre, Fazlı Polat ve Anlatanadam’ın podcast olarak başlattığı ve bugüne kadar 77 bölümle 20 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan mizah programı Meksika Açmazı, canlı gösteri olarak sahnelere transfer olmasının ardından şimdi de sinema seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerinin eşlik ettiği filmde, aldıkları bir iş teklifi üzerine farklı motivasyonlarla Kapadokya’ya giden Meksika Açmazı ekibi, ardı arkası kesilmeyen komik olayların içerisinde birbirleriyle olan ilişkilerini sorguladıkları birçok açmaza düşerler. Dostlukları aşk, para, kıskançlık ve entrikalarla sınanır. Mizah ve neşe gücüyle tüm zorlukları yenerler.

Basın Bülteni

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