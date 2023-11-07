Hollywood Türk Film ve Dizi Dünyasının Yıldızlarını Ağırladı

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T. C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın destekleri ile Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, 04 – 05 Kasım 2023 tarihlerinde Los Angeles’da gerçekleşti. Açılışta, Engin Altan Düzyatan, Aras Bulut İynemli, Meryem Uzerli, Ebru Şahin, Fadik Sevin Atasoy gibi ünlü isimlerin yanı sıra yapımcı Cindy Cowan, Edgemar Sanat Merkezi’nin kurucusu Michelle Danner, fotoğraf sanatçısı Andrew Bernstein yer aldı. Gösterimlerin yanı sıra katılımcılar ilgi çekici panelleri de dinleme fırsatı buldu. Paneler, eğlence endüstrisinin perde arkasına benzersiz bir bakış atarak, sektör profesyonellerinin faydalanacağı bilgiler sundu.

Basın Bülteni

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Andrew Bernstein



Andrew Bernstein – Elif Zorlu Tapan



Andrew Bernstein – Saner Ayan



Elif Zorlu Tapan – Erkan Kilimci – Andrew Bernstein – Barbaros Tapan



Engin Altan Düzyatan



Erkan Kilimci



Erkan Kilimci – Andrew Bernstein – Barbaros Tapan



Fadik Sevin Atasoy



Meryem Uzerli



Meryem Uzerli – Barbaros Tapan

