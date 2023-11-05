Esaretten Doğan Şövalye – Don Kişot Belgeselinin Basın Toplantısı Yapıldı

Proje Tasarımını Dr. Nesrin Karavar ile Mehmet Gün’ün yaptığı ve Mehmet Gün’ün yönetmenliğinde hayata geçirilmesi planlanan Esaretten Doğan Şövalye – Don Kişot belgeselinin çekimlerine başlanıyor. Belgesel, Beyoğlu Kocatepe Barcelo İstanbul Hotel’de 05 Kasım 2023 Pazar günü 16:00’da yapılan basın toplantısıyla tanıtıldı. Basın toplantısında Esaretten Doğan Şövalye – Don Kişot’un 2 dakikalık tanıtım filmi gösterildi, Yönetmen Mehmet Gün ve Nesrin Karavar ile söyleşi yapıldı.

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Mehmet Gün



Nesrin Karavar

