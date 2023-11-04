TRT Ortak Yapımı Nefes: Yer Eksi İki’nin Yeni Fragmanı Yayınlandı

TRT ortak yapımı Nefes: Yer Eksi İki filminin yeni fragmanı yayınlandı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından “Onlar, asıl unutursan ölür. 90’larda, Güneydoğu Anadolu’da hayatları kesişen üç kişinin hikâyesi… Bölücü terör örgütüne karşı bir vatan mücadelesi… TRT ortak yapımı Nefes: Yer Eksi İki filmi 15 Aralık’ta vizyona giriyor. Yiğitlerimize karşı sorumluluğumuz büyük.” ifadeleriyle duyurusu yapılan filmin yeni fragmanı çok kısa sürede büyük ses getirdi.

Basın Bülteni

Yeni fragmanı izlemek için tıklayınız.

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