Engelsiz Filmler Festivali Eskişehir’de

Geçtiğimiz hafta Ankara ve çevirim içi gösterimlerini tamamlayan Engelsiz Filmler Festivali, 04 – 05 Kasım 2023 tarihlerinde Eskişehir’de Cinema Pink Kanatlı AVM’de sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin Eskişehir’deki gösterim programında Ulusal Uzun Film Yarışması, Parmak İzi, Çocuklar İçin, Cumhuriyete Doğru, İnsanlık Onuru ve Kaleydoskop bölümlerinden filmler yer alıyor. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yer alan Kim Mihri filminin gösteriminin ardından yönetmen Berna Gençalp’in katılımıyla bir de söyleşi yapılacak. Çocuklar İçin bölümündeki filmleri otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuk ve gençler de rahat bir şekilde izleyebilecekler.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Gösterim Takvimi



Ayna Ayna

Dereler Özgür Aksın (Let the River Flow)



Kerkenez (Kes)



Kim Mihri

Öğleden Sonra (Die Middag)



Umudunu Kaybetme (The Old Oak)

