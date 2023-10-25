Engelsiz Filmler Festivali Sinemaseverlerle Buluşmaya Devam Ediyor

On birinci kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, film gösterimlerinin yanı sıra yan etkinlikleriyle Ankara’da ve çevrimiçi olarak tüm Türkiye’de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 26 Ekim’e kadar Ankara’da Paribu Cineverse ANKAmall Sineması ve Goethe – Institut salonlarında ayrıca Kısa Film Yarışması kapsamındaki filmlerin çevrimiçi olarak da tüm Türkiye’den takip edildiği festivalde, film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler de gerçekleşiyor. 26 Ekim’e kadar devam edecek olan festivalin Ulusal Uzun Yarışma seçkisinde yer alan Ayna Ayna filminin yönetmeni Belmin Söylemez, gösterimin ardından yapılan söyleşide seyircilerin sorularını cevaplandırdı.

Basın Bülteni

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Belmin Söylemez – Kaan Denk

