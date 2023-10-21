24. Türk Film Festivali Frankfurt

24. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Kültürlerarası iletişim Derneği tarafından önümüzdeki yıl 02 – 07 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Son başvuru tarihi 01 Aralık 2023 olarak açıklanan festival kapsamında yapılacak yarışmalara dair yönetmelik ve bilgilere festivalin resmi web sitesi adresinden ulaşılabiliyor. Festival kapsamında ayrıca geleneksel 12. Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, 16. Türk Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması, 4.Ulusal Belgesel Film Yarışması ve 16. Alman Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması düzenlenecek.

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