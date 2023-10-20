03 Kasım 2023 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Taylor Swift: The Eras Tour

Yorum yapın

Sam Wrench’in yönettiği ve Taylor Swift, Amanda Balen, Taylor Banks, Karen Chuang, Audrey Douglass, Tori Evans, Tamiya Lewis, Sam McWilliams, Sydney Moss, Natalie Peterson, Jan Ravnik, Natalie Reid, Kameron Saunders, Kevin Scheitzbach, Raphael Thomas ile Whyley Yoshimura’nın oynadığı Taylor Swift: The Eras Tour, 03 Kasım 2023’de CGV Mars Dağıtım tarafından vizyona çıkarılıyor.
Kültürel fenomen beyazperdede sinemaseverlerin karşısında devam ediyor. Tarih yazan turnenin sinematik yorumu ile kendini nefes kesici bir konser filmi deneyimine bırak. İzlerken Taylor Swift Eras turnuvasının giysilerini ve bilekliklerini giymen önerilir.

  • Basın Bülteni
  • Fotoğraflar
  • Web Sitesi
  • Fragman
  • IMDb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir