Sam Wrench’in yönettiği ve Taylor Swift, Amanda Balen, Taylor Banks, Karen Chuang, Audrey Douglass, Tori Evans, Tamiya Lewis, Sam McWilliams, Sydney Moss, Natalie Peterson, Jan Ravnik, Natalie Reid, Kameron Saunders, Kevin Scheitzbach, Raphael Thomas ile Whyley Yoshimura’nın oynadığı Taylor Swift: The Eras Tour, 03 Kasım 2023’de CGV Mars Dağıtım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kültürel fenomen beyazperdede sinemaseverlerin karşısında devam ediyor. Tarih yazan turnenin sinematik yorumu ile kendini nefes kesici bir konser filmi deneyimine bırak. İzlerken Taylor Swift Eras turnuvasının giysilerini ve bilekliklerini giymen önerilir.