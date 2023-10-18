11. Kayseri Altın Çınar Film Festivali Finalist Filmler Belli Oldu

Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen Kayseri Altın Çınar Film Festivali 11. Kez sinemaseverlerle buluşacak. Festival 21 Ekim’de başlayacak ve 23 Ekim’e kadar devam edecek. Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisinde 10, Ulusal Kısa Film Yarışması kategorisinde 11 film yarışacak. Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yarışacak filmler arasında Kafkaf, Iska, Kavur, Karanlıkta Kaybolanlar gibi filmler; Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise Çamaşır İpi, Ben Tek Siz Hepiniz, Yarının Hayali, Avrupa Fatihi gibi filmler bulunuyor.

Basın Bülteni

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