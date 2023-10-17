Uluslararası Kısa Film, Video ve Fotoğraf Sempozyumu Başlıyor

Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin katkılarıyla apart Sanat Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Kısa Film, Video ve Fotoğraf Sempozyumu 19 – 21 Ekim 2023 tarihleri arasında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Ülkemizde güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanlarında kısa film ve video sanatına odaklanan ilk sempozyum olarak öncü bir konuma sahip olan etkinlikte üç gün boyunca paneller ve çeşitli gösterimler sanatseverlerin ve akademisyenlerin beğenisine sunulacak.