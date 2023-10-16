34. Ankara Film Festivali Jürileri Açıklandı

34. Ankara Film Festivali’nde jüriler belli oldu. Yılın öne çıkan yapımlarını bir araya getiren Ulusal Yarışma Filmleri 02 – 10 Kasım 2023 tarihleri arasında sinemaseverlerle bir araya geliyor. Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen ödüllü Derviş Zaim üstleniyor. Jüride ayrıca yazar Mine Söğüt, kurgucu Mustafa Preşeva, Oyuncu Murat Kılıç ve Oyuncu Selin Yeninci yer alıyor. Jüri, Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yer alacak yedi filmi değerlendirecek. En İyi ödülleri 10 Kasım 2023 Cuma akşamı yapılacak kapanış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

Basın Bülteni

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