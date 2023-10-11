John Barr’ın yönettiği ve Odeya Rush, Eric Dane, Saffron Burrows ile Ray Liotta’nın oynadığı Tehlikeli Sular (Dangerous Waters), 13 Ekim 2023’de Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Rose ve annesi, annesinin eskiden polis olan yeni erkek arkadaşının yelkenlisiyle 10 gün sürmesi planlanan deniz tatiline çıkarlar. Bu tatilde açık denizlerde şampanyalar içilecek ve sürpriz bir doğum günü kutlanacaktır. Fakat açık denizin ortasında tatillerinin ilk sabahında hızla gelen bir tekne yelkenliye çarpar; tehlikeli ve silahlı adamlar yelkenliyi basar. Rose, annesinin erkek arkadaşının karanlık yüzünü ortaya çıkartır, her şey tamamen kontrolden çıkar.