Roza Filmi İçin Mersin’de Özel Bir Gösterim Gerçekleşti

Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan, başrollerini Belçim Bilgin, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin ve Burak Sevinç’in paylaştığı, Roza filmi için Mersin’de özel bir gösterim düzenlendi. Hamit İzol’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen galaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kent protokolü, STK yöneticileri katılırken Fikret Kuşkan ve yönetmen Mustafa Kotan da Mersinlileri yalnız bırakmadı.

Basın Bülteni

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Fikret Kuşkan – Hamit İzol – Mustafa Kotan



Hamit İzol – Ali Hamza Pehlivan (Mersin Valisi)



Hamit İzol – Ali Hamza Pehlivan – Vahap Seçer

(Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı – Meral Seçer



Vahap Seçer

