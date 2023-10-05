34. Ankara Film Festivali’nde Yarışacak Filmler Belli Oldu

02 – 10 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 34. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması filmleri belirlendi. Festival Başkanı İrfan Demirkol, sinema yazarı Murat Erşahin ve Prof. Dr. Nihan Gider Işıkman’ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu festivalde yarışacak 9 filmden En İyi Ulusal Uzun filme 100 bin, Mahmut Tali İlk Film Ödülü’ne 40 bin TL verilecek. Bu sene ayrıca En İyi Film Ödülü kazanan filmin yönetmenine bir sonraki filmi için yapımcı Cemal Okan tarafından Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Basın Bülteni

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Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri

8×8 (Kıvanç Sezer)

Aniden (Melis Önel)

Annesinin Kuzusu (Umut Evirgen)

Cam Perde (Fikret Reyhan)

Karganın Uykusu (Tunahan Kurt)

Kör Noktada (Ayşe Polat)

Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)

Son Hasat (Cemil Ağacıkoğlu)

Yurt (Nehir Tuna)