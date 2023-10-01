Birbirinden Başarılı İsimler Roza İçin Bir Araya Geldi

Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan, sarsıcı hikâyesiyle sinemasever seyircilerde derin bir iz bırakmaya hazırlanan Roza filmi için birbirinden başarılı isimler bir araya geldi. Filmde, Belçim Bilgin, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, Ayça Kuru, Hasan Balay, İrem Sultan Cengiz ve Arin Alkış yer alıyor. Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin sarsıcı dramını anlatan Roza filmi birbirinden iddialı oyuncu performanslarına sahne oldu. Belçim Bilgin ‘Fate’, Fikret Kuşkan ‘Hüseyin’, Bahar Şahin ‘Xezal’, Burak Sevinç ‘Ferdi’ olarak seyirci karşısına çıkacak.

Basın Bülteni

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