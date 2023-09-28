Argylle: Gizli Casus Filminin Afiş ve Fragmanı Yayınlandı

Argylle: Gizli Casus filminin afiş ve fragmanı internet ortamında yayına verildi. Yönetmenliğini Matthew Vaughn’ın üstlendiği, başrollerinde Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, John Cena, Dua Lipa, Bryan Cranston, Sofia Boutella, Catherine O’Hara ve Samuel L. Jackson’ın yer aldığı filmde çok satan casusluk romanları serisinin münzevi yazarı Elly Conway için mutluluk evde bilgisayarı ve kedisi Alfie ile bir gece geçirmektir. Ancak Elly’nin gizli ajan Argylle’ı ve onun küresel bir casus örgütünü çözme görevini konu alan kurgusal kitaplarındaki olaylar, gerçek hayattaki bir casus örgütünün gizli eylemlerini yansıtmaya başladığında, evdeki sessiz akşamlar geride kalır.

Basın Bülteni

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