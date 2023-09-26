TRT Ortak Yapımı Kare Takımı: Gizemli Ada Filminin Galası Gerçekleşti

TRT Çocuk’un ilgiyle takip edilen çizgi dizisi Kare’nin ilk sinema filmi olan Kare Takımı: Gizemli Ada adlı animasyon filminin galası İstanbul’da gerçekleşti. Kare Takımı: Gizemli Ada filmi, TRT Çocuk’un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin yoğun katkılarıyla hazırlandı. Yönetmenliğini Orhan Bal’ın yaptığı filmin senaryosunu Ali Salman kaleme aldı. 2D animasyon tekniğiyle hazırlanan filmin eğlenceli müziklerini ise Burak Çambel hazırladı.

Basın Bülteni

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