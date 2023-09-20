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Farklı Kültür ve Yaşamları Bir Araya Getiren Kaleydoskop Seçkisi

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Engelsiz Filmler Festivali, Kaleydoskop Seçkisi’yle, dünya sinemasında farklı filmleri izleyicisiyle buluşturacak. Seçkide Japon yönetmen Kore-eda Hirokazu’nun Canavar (Monster), Norveçli yönetmen Ole Giæver’ın Dereler Özgür Aksın (Let the River Flow), Hollandalı yönetmen Aaron Rookus’un Hoşçakal Yabancı (Goodbye Stranger) ve Alman yönetmen Ayşe Polat’ın Kör Noktada (Im Toten Winkel) adlı filmleri yer alıyor.

Canavar (Kaibutsu – Monster)

Dereler Özgür Aksın (Let the River Flow)

Hoşçakal Yabancı (Goodbye Stranger)

Kör Noktada (Im Toten Winkel – In The Blind Spot)

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