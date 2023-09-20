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Altın Koza’da İkinci Gün Coşkusu

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30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, ikinci gün programıyla devam etti. Festivalin ikinci gününde, ulusal yarışma filmlerinden Yüzleşme, Cam Perde ve Öte seyirci ile buluştu. Yönetmen Reis Çelik, Lal Gece filminin özel gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirdi. Yoğun program, Çukurova Altın Koza Film Akademisi’nin düzenlediği özel söyleşiler, Belgesel Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması finalist filmlerinin gösterimi ile devam etti.

  • Basın Bülteni
  • İkinci gün görüntülerini için tıklayınız.
  • Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Cam Perde Söyleşisinden

Kim Mihri Söyleşisinden

Lal Gece Söyleşisinden

Öte Söyleşisinden

Yüzleşme Söyleşisinden

Emre Ahmet Seçmen

Halime Usta

Kerem Soyyılmaz

Nusret Emre Bilgin

Sevinç Yeşiltaş

Zeynep Demirhan – Halime Usta

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