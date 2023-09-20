Altın Koza’da İkinci Gün Coşkusu

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, ikinci gün programıyla devam etti. Festivalin ikinci gününde, ulusal yarışma filmlerinden Yüzleşme, Cam Perde ve Öte seyirci ile buluştu. Yönetmen Reis Çelik, Lal Gece filminin özel gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirdi. Yoğun program, Çukurova Altın Koza Film Akademisi’nin düzenlediği özel söyleşiler, Belgesel Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması finalist filmlerinin gösterimi ile devam etti.
- Basın Bülteni
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Cam Perde Söyleşisinden
Kim Mihri Söyleşisinden
Lal Gece Söyleşisinden
Öte Söyleşisinden
Yüzleşme Söyleşisinden