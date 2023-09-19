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Suyun Üstü Filmi Türkiye’de İlk Gösterimiyle 30. Altın Koza Film Festivali’nde

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Aslıhan Ünaldı’nın yönettiği Suyun Üstü, 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde gösterilecek. Film; siyasi yazıları nedeniyle hapse girme tehdidiyle karşı karşıya kalan bir gazetecinin, ailesiyle birlikte Ege kıyılarında çıktığı yelken seyahatinde ortaya çıkan sırları konu alıyor. Kadın karakterlere yoğunlaşılan filmde; aile ve ilişkiler gibi meseleler üç farklı jenerasyonun gözünden işleniyor.

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