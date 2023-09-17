Çok Aşk Filminin Yeni Fragman ve Afişi Yayınlandı

Senaryosunu Hasan Can Kaya’nın yazdığı, Kıvanç Baruönü’nün yönettiği Çok Aşk’ın yeni fragmanı ve afişi yayınlandı. 27 Ekim’de sadece sinemalarda vizyona girecek olan filmin fragmanında zengin bir oyuncu kadrosu, Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız, Ege Aydan, Bahtiyar Engin, Berkan Şal ve Uğur Yücel yer alıyor. Korsan film satıcısı Coşkun’un bir yandan aşkı Ayla’nın, diğer yandan sinema tutkusunun peşinden koştuğu filmin fragmanı renkli görüntülerden oluşuyor. 100 kişilik bir teknik ekiple ve 1200’ü aşkın yardımcı oyuncu kadrosuyla tamamlanan çekimlerinin ardından film, gösterime girmek için gün sayıyor.

Basın Bülteni

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