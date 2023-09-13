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Paribu Cineverse’ün Desteğiyle Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 14 Eylül’de Başlıyor

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Paribu Cineverse, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin destekçilerinden biri oldu. İlk kez bir festivale destek veren Paribu Cineverse, popüler ve niş sinema kültürünü bir araya getirmeyi amaçlıyor. Direktörlüğünü Azize Tan’ın üstlendiği Ayvalık Uluslararası Film Festivali kapsamında dünya sinemasından özel bir seçki, Ayvalık’ın tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan mekânlarda izleyicilerle buluşacak.

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