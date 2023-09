Ken Loach’un Bıraktığı İz

Engelsiz Filmler Festivali, 20 – 26 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara’da ve 04 – 05 Kasım’da Eskişehir’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival programının bir bölümü 20 – 26 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak tüm Türkiye’den takip edilebilecek. Festival programının yeni bölümü Parmak İzi, kendilerine has dilleri ile sinema tarihine izlerini bırakan sinemacıları konuk edecek. İlk konuğu, dünya sinema tarihinin yaşayan en büyük ustalarından sayılan İngiliz yönetmen Ken Loach olan seçkide yönetmen koltuğunda Ken Loach’un oturduğu, Umudunu Kaybetme (The Old Oak), Yağan Taşlar (Raining Stones) ve Kerkenez (Kes) filmleri izleyicilerle buluşacak.

Basın Bülteni

