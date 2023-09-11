Dolunay Katilleri Filminin Ana Afişi Yayınlandı

20. yüzyılın başında petrol, bir gecede dünyanın en zengin insanları olan Osage Halkı’na servet kazandırmıştır. Amerikan yerlilerinin bu zenginliği, Osage parasını gasp eden ve çalan beyaz tüccarları, cinayete başvurmadan önce hemen cezbetmiştir. Gerçek bir hikâyeye dayanan ve Ernest Burkhart ile Mollie Kyle’ın umulmadık romantizmi üzerinden anlatılan Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon), gerçek aşkın yolunun kelimelerle anlatılamayacak kadar korkunç ihanetle kesiştiği epik bir Western suç efsanesi. Filmin Türkçe afişi ve Instagram görseli yayına verildi. Yönetmenliğini Martin Scorsese’in üstlendiği filmde ayrıca Robert De Niro ve Jesse Plemons oynuyor.

Basın Bülteni

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