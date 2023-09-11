Cumhuriyetin 100. Yılında Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü Türkan Şoray ve Kadir İnanır’a Takdim Ediliyor

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Cumhuriyetimizin 100. yılında Sinemamızın Yüzü Ödülü’yle çok özel bir ödül vermeye hazırlanıyor. Altın Koza’nın ödül gecesinde Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü; 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde, ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi, Türk Sineması’nın 60 yılında var olan sinemanın Sultan’ı Türkan Şoray’a ve 55 yıllık sinema kariyeriyle unutulmazlar arasına giren Kadir İnanır’a takdim edilecek. Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu, Başkanı Menderes Samancılar, üyeleri, Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Gökhan Mutlay, Hüseyin Orhan ve Mahmut Göğebakan, iki usta isme özel ödül verme kararı aldı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Kadir İnanır

