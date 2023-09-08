Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısyla Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 11 – 15 Eylül 2023 tarihleri arasında Türk Sinema Günleri düzenleniyor. Belgrad’daki Dom omladine’de gerçekleşecek olan etkinlik organizasyonu Rumeli Kültür Sanat ve Eğitim Derneği ile Balkan Panorama Film Festivali tarafından yürütülüyor. Belgrad Türk Sinema Günleri’nde beş gün boyunca 14 uzun metrajlı film gösterilecek. Gösterimler sonrası oyuncu, yönetmen ve yapımcılarla söyleşiler düzenlenecek. Türkiye’den gelecek katılımcılar ve sanatçılar Sırbistan’ın en büyük film stüdyolarını gezip ilgili kurum ve kişilerle iş birliği imkânlarını görüşecekler.
Bağlılık: Hasan
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