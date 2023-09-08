3. Aizanoi Kısa Film Festivali 14-15-16 Eylül’de Kütahya’da Yapılacak

Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (ASİFSAD) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin ilk antik kent film festivali olma özelliği ile sinemaseverlerin ve seyircilerin heyecanla beklediği 3. Aizanoi Kısa Film Festivali bu sene de start verdi. ASİFSAD Başkanı Bülent Cebeci, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kent’in tanıtımı için büyük öneme sahip olan kısa film festivali için film başvurularının başladığını belirterek “Festivalde En İyi Kurmaca, En iyi Belgesel, En İyi Animasyon dalında 1. 2. ve 3. kısa filmler seçilecek.” dedi.

Basın Bülteni

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