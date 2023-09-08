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Altın Koza ve İhtiyaç Haritası’ndan Çok Özel İş Birliği, Kuru Otlar Üstüne’nin Bilet Geliri İhtiyaç Haritası’na

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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapacak olan, Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Kuru Otlar Üstüne’nin gösteriminden elde edilecek gelir, İhtiyaç Haritası aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırılacak. Festival, 06 Şubat’ta ülkemizi derinden sarsan deprem felâketiyle büyük acıların yaşandığı bölgelere bir nebze yardımcı olabilmek amacıyla İhtiyaç Haritası ile iş birliği yaptı. İhtiyaç Haritası’nın afet bölgesinde kurduğu Hatay Komünite Merkezi başta olmak üzere farklı konteyner kent ve alanlarda çocuklara ve gençlere yönelik kalıcı mekânlar kurularak çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

İhtiyaç Haritası

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