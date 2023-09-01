Muharrem Buhara’yı Kaybettik

Senarist ve çocuk öykü kitabı yazarı Muharrem Buhara, 01 Eylül 2023 Cuma günü hayatını kaybetti. 1957 yılında doğan Buhara, Pazarları Hiç Sevmem adlı sinema filminin senaryo danışmanlığını yaptı. Süper Baba, İkinci Bahar, Merdoğlu, Fanatik, Hayat Bağları, Yeter Anne, Yağmur Zamanı, Reis gibi dizilerin senaryosunu yazan Muharrem Buhara’nın cenazesi 02 Eylül 2023 Cumartesi günü Pendik Yenişehir Ulu Camii’de ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Osmangazi Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.