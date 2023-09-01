İbrahim Naci Güçhan’ı Kaybettik

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nden emekli olan, 1949 doğumlu, 74 yaşındaki Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan, 01 Eylül 2023 Cuma günü Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan 2013 ile 2015 yılları arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı yaptı, uzun yıllar İletişim Bilimleri Fakültesi’nde Sinema Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Naci Güçhan’ın cenazesi, 03 Eylül Pazar günü Alaaddin Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.