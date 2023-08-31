2. Amasra Uluslararası Şehir Festivali Başladı

Amasra Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Amasra Uluslararası Şehir Festivali, 30 Ağustos’ta festival korteji ile start aldı. Kortejin ardından yapılan Kadın, Yaşam, Özgürlük söyleşisinde Yaralarım Aşktandır oyununa ilham olan İranlı kadın şair Furuğ Ferruhzad’ın yaşamı üzerinden İran’da kadın olmak, kadının özgür olması ve üretmesi kavramı üzerinden sanatçı Nazal Kesal, çevirmen Haşim Hüsrevşahi, sinema yazarı Rıza Oylum ve Berfin Zenderlioğlu’nun sorularını cevaplandırdı.

Berfin Zenderlioğlu – Nazan Kesal –

Rıza Oylum – Haşim Hüsrevşahi



Nazan Kesal



Recai Çakır (Amasra Belediye Başkanı)



Kortejden

