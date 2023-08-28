Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 23 – 26 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak 3. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması başvuruları başladı. Yurtiçi ve yurt dışından yoğun katılımın beklendiği yarışmada dereceye girecek filmler için sinemacılara toplam 157 bin TL telif ve ödül verilecek. Yarışma kapsamında bu yıl da En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında ödüller verilecek. Sinemanın ustalarına Onur ve Emek Ödülleri’nin takdim edileceği etkinlikte kısa film alanına destekleriyle öne çıkan kişi ve kurumlara da Kısa Filme Destek Ödülleri takdim edilecek.

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