Exorcist: İnançlı Filminin Ana Afişi Paylaşıldı

Bu sonbahardan tam 50 yıl önce tarihin en dehşet veren filmi vizyona girerek tüm dünyada izleyicileri şok etmişti. Şimdi, 13 Ekim Cuma günü ise yeni bir bölüm başlıyor. Yönetmen David Gordon Green’den Exorcist: İnançlı filmi geliyor, filmin ana afişi internet ortamında paylaşıldı. Victor Fielding, 12 yıl önce karısının ölümünden sonra kızı Angela’yı tek başına yetiştirmiştir. Ama Angela ve arkadaşı Katherine, ormanda kaybolup üç gün sonra başlarına gelenleri hiç hatırlamayarak geri geldiklerinde bir dizi olay ortaya çıkarak Victor’u şeytanın en kötü haliyle yüzleşmeye zorlar. Victor, benzer bir olaya tanık olmuş, yaşayan tek kişiyi, Chris MacNeil’ı arar.

Basın Bülteni

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