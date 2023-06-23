Yavuz Duman’ın yönettiği ve Yavuz Duman, Bayram Aslan, Şehnaz Dilan ile ?????’in oynadığı Sır Şeytanın Kurbanları, 27 Ekim 2023’de Skypic Film dağıtımıyla Nazin Medya Film Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Dünyanın var oluşuyla birlikte insanoğlunun da bir düşmanı vardı ve o şeytandı. Sır şeytanın kurbanlarıydı.