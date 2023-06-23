Ömer Korkmaz’ın yönettiği ve Nurettin Karakoç, Simay Antepli, Adel Attar ile Anna Hera’in oynadığı Günah: Şeytanın Oğlu, 22 Aralık 2023’de Skypic Film dağıtımıyla Nazin Medya Film Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Şeytanla büyücü bir kadından doğan bir yaratığın karanlık bir mahzende zincirlere bağlı yaşarken zincirlerinden kurtularak köyde yaşamını vahşice sürdürmesini ve yaptığı katliamları anlatıyor.