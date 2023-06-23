Metin Güngör’ün yönettiği ve Bora Gencer, Wilma Elles, Korkmaz Polat ile Bedri Baykam’ın oynadığı Damla: Mezarlıktaki Ses, önümüzdeki aylarda Skypic Film dağıtımıyla MGF Prodüksiyon – Yeni Yapımlar Prodüksiyon tarafından vizyona çıkarılıyor.

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