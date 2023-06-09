Mert Turak’tan Gönülleri Fethedecek Bir Karakter: Maske Filminin Ünlü Modacısı Toprak

Yönetmenliğini Berker Berki’nin üstlendiği Maske filmi Cuma günü vizyona giriyor. Fimin kadrosunda Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Altan Erkekli, Burç Kümbetlioğlu, Hakan Vanlı yer alıyor. Barış’ın çelişkili ruh hali ve kontrolünü sağlayamadığı duygularıyla hem kendisini hem de çevresindekileri sürüklediği olayları merkezine alan Maske filminde başarılı oyuncu Mert Turak da unutulmayacak bir karaktere imza attı. Kostüm tasarımcısı Toprak’a hayat veren Mert Turak “Toprak, çok şahsına münhasır bir tasarımcı, özel bir rol ve bana nasip olduğu için çok mutluyum. Önemli bir başyapıt olarak hem Türkiye, hem dünya sinemasına bir eser bıraktığımıza inanıyorum.” diyerek duygularını dile getirdi.

Basın Bülteni

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