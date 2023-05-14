Yönetmenliği Mesut Tufan tarafından üstlenilen ve Ömer Kavur filmleri yapımcısı olarak bilinen Sadık Deveci yapımcılığında Beta Film Yapım tarafından gerçekleştirilen 2023 yılı yapımı Gök Kubbenin Sedaları adlı belgesel film “Müzik, insanlara Tanrı tarafından verilmiş bir haslettir.” ifadesinde özetlenen bir konuyu beyazperdeye getiriyor. Görüntü ve kurgu yönetmenliği Burak Bahadır Yazıcıoğlu tarafından yapılan belgeselin Kamera Operatörlüğü ve Drone Operatörlüğü ise Günay Bozkurt tarafından yapıldı. Gök Kubbenin Sedaları filmi T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından verilen destekle gerçekleştirilebildi.

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Trailer

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