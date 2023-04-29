Duygu Sağıroğlu’nu Kaybettik

Sinemamızın değerli yönetmeni Duygu Sağıroğlu, 29 Nisan 2023 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 10 Kasım 1932′de doğan Sağıroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde eğitim gördü. 1959’da Atıf Yılmaz’ın Karacaoğlan’ın Kara Sevdası adlı filminde asistan olarak sinema alanında çalışmaya başladı. 1966’da ilk filmi Bitmeyen Yol’u yönetti. 1976 yılına kadar yönetmen, senarist ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Cenazesi, 02 Mayıs 2023 Salı günü Levent Afet Yolal Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek olan merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.