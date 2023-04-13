Leyla Kısa Filmi 19. Akbank Film Festivali Ulusal Yarışma’da

Mavi Bisiklet’in bol ödüllü senarist ve yapımcısı Nursen Çetin Köreken’in Drama Yapım yapımcılığında, Golfo Mistico Production ve Akşehir Belediyesi iş birliği ile amatör oyuncularla ve gerçek olaylardan senaryolaştırarak çektiği kısa filmi Leyla başarılarına devam ediyor. Yapımcılığını Ümit Köreken’in, yönetmenliğini Nursen Çetin Köreken’in yaptığı film, 19. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ulusal Yarışma Bölümüne seçilen 14 filmden biri oldu.

Basın Bülteni

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