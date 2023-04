Pera Müzesi Film ve Video Programları: Paula Rego Sergisine Eşlik Eden Filmler: Ruhların Derinliklerinde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları, Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi sergisine eşlik eden film seçkisini 11 Nisan’da gösterime sunuyor. Paula Rego’nun depresyona değindiği eserlere atıfta bulunan Ruhların Derinliklerinde adlı programda izleyiciler, sanatçının dramatik imgeleri keşfedip insan zihnindeki acıların yansımalarına tanık olacak. Programda, Bir Kadın Meselesi (Story of Women), Paula Rego: Masal Anlatmak (Paula Rego: Telling Tales), Son Sanat Filmi (The Last Art Film), Paula Rego: Sırlar ve Hikâyeler (Paula Rego: Secret and Stories) ve Jane (The Janes) adı belgeseller yer alıyor.

Ruhların Derinliklerinde (In The Depths of Souls)



Bir Kadın Meselesi (Story of Women)



Jane (The Janes)



Paula Rego: Masal Anlatmak (Paula Rego: Telling Tales)



Paula Rego: Sırlar ve Hikâyeler (Paula Rego: Secret and Stories)



Son Sanat Filmi (The Last Art Film)